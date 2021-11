Nella tarda serata di ieri uno dei due rapinatori fuggiti dopo aver accoltellato un carabiniere fuori servizio che cercava di sventare una rapina in una farmacia di Torino si è costituito alla polizia.

Si tratta di un 16enne italiano che si è presentato al commissariato Madonna di Campagna, è in stato di fermo mentre i carabinieri proseguono le ricerche del complice.

Il ferito, 53 anni, è stato raggiunto da tre fendenti ed è ricoverato in ospedale, sottoposto a un intervento ora è fuori pericolo. Era in coda, al bancone della farmacia, quando ha assistito alla rapina da parte di due banditi travisati. È intervenuto, qualificandosi. Per distrarli ha lanciato contro di loro alcuni medicinali e uno dei malviventi, spaventato, ha estratto una pistola – una scacciacani – sparando a salve. Il carabiniere non si è fatto intimorire e ha provato a bloccarli ma è stato raggiunto dalle coltellate, almeno tre, al torace e a una gamba. Un fendente avrebbe interessato un polmone. Sarebbe stato proprio il 16enne a impugnare la lama.

(Unioneonline/s.s.)

