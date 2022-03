Dolore e commozione a Campi Bisenzio, ai funerali di Valentina Piras, 37enne di origine sarda, residente con la famiglia nel Comune della provincia di Firenze, morta nei giorni scorsi in un tragico incidente stradale.

Per l’ultimo saluto una folla di parenti e amici si è riunita nella chiesa di Santo Stefano. “Un giorno ci ritroveremo tutti insieme, nella pienezza della vita”, ha detto nella sua omelia il sacerdote che ha officiato la funzione, don Marco Fagotti.

Valentina Piras, manager della casa di moda Balenciaga, è rimasta vittima di un drammatico scontro in auto, nella notte tra il 15 e il 16 marzo, che non le ha lasciato scampo. La sua Audi è uscita di strada, ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa in un vigneto.

Inutile l’allarme lanciato dalla compagna, la prima a fare la tragica scoperta, dopo essere uscita a cercarla, preoccupata per non averla vista rientrare.

I soccorsi, una volta giunti sul posto, sono purtroppo risultati vani.

