Un salvataggio in stile James Bond in Puglia, sulla Statale 379 Bari-Lecce dove un agente del commissariato di Polizia di Ostuni (Brindisi), è salito su un tir in corsa per evitare un terribile incidente che avrebbe potuto coinvolgere diverse auto.

Il camionista ha perso i sensi mentre era alla guida e il mezzo pesante ha iniziato a procedere pericolosamente a zig zag.

Gli agenti si sono accorti che qualcosa non andava dopo aver visto detriti sulla strada, si sono quindi avvicinati al camion vedendo che procedeva pericolosamente a zig-zag a pochi chilometri da Brindisi.

Così sono riusciti a raggiungerlo, un agente ha aperto la portiera ed è salito – con notevoli difficoltà - sul mezzo in corsa, è entrato nella cabina di guida, ha tolto il piede del camionista dall’acceleratore e fermato la corsa del mezzo.

Riuscendo così non solo a salvare l’autista, ma anche ad evitare un possibile gravissimo incidente stradale. Al camionista è stato praticato il massaggio cardiaco e l’uomo ha ripreso parzialmente a respirare in modo regolare, prima di essere trasferito in ospedale.

Nel frattempo l’auto di servizio si è messa di traverso bloccando il traffico e permettendo l’arrivo dei soccorsi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata