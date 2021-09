Un uomo è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in via Cecchi, nella zona della Foce, a Genova.

Si tratta di un operaio di 54 anni che è caduto da una impalcatura mentre lavorava.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare.

Le indagini sono affidate agli ispettori della Asl per verificare la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava montando una impalcatura di un palazzo dove dovevano iniziare i lavori di rifacimento della facciata. Sarebbe precipitato dal terzo piano, finendo sul marciapiedi.

Non è ancora chiara la causa della caduta, si cerca di scoprire se sia stata provocata da un cedimento di una parte del manufatto o dalla perdita di equilibro legata ad altri motivi.

Sembra che avesse l'imbracatura di sicurezza.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri.

Nei primi sette mesi dell’anno, in Liguria, sono avvenuti 50 infortuni sul lavoro al giorno. Di tutti questi, 14 sono stati mortali, in aumento del 6,3% rispetto al 2020.

“Non si può continuare a lasciare che le cose vadano così, lo dico ad aziende ed istituzioni: bisogna smetterla di parlare di sicurezza sul lavoro, bisogna cominciare, finalmente, a farla”, il primo commento del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri.

(Unioneonline/F)

