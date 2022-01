Per anni ha seviziato e picchiato la madre invalida di 80 anni, che non ha mai voluto denunciare per proteggere il figlio, nonostante fosse il suo aguzzino.

Ci hanno pensato i carabinieri a concludere le indagini con l’arresto dell’uomo, 43 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia.

La terribile storia arriva da Sermoneta (Latina). Le indagini dei militari del Comando Provinciale e del Reparto Territoriale hanno accertato come in più occasioni l’anziana donna, costretta su una sedia a rotelle per diverse patologie, presentasse lesioni.

Abusi cominciati nel 2019, portati alla luce da un’azione sinergica tra l’Arma e i servizi sociali, che hanno denunciato i segni di maltrattamento sulla donna. La vittima non ha mai voluto denunciare ed anzi, confortava il figlio anche durante le indagini, assicurando che non lo avrebbe mai “tradito”.

La signora ha sempre negato di essere maltrattata dal figlio convivente, un quarantenne disoccupato che vive sostentato dalla madre e che ripetutamente picchiava e umiliava la donna anche verbalmente.

I carabinieri, allertati dai servizi sociali, hanno accertato gli abusi e in indagini durate poco più di un mese hanno documentato l’orrore e la gravità delle violenze, commesse anche nei giorni di Natale e Capodanno.

I militari parlano di abusi “costanti, abituali e mortificanti”, fatti di “ingiurie, minacce, umiliazioni e percosse”. Dall’indagine è emerso che la donna è stata più volte schiaffeggiata con violenza, colpita con un mestolo o con un bottiglione, costretta a subire dolorosissime torsioni di mani e braccia.

