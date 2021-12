Crescono nella settimana dal 24 al 30 novembre le somministrazioni di vaccini anti Covid in Italia, in particolare le prime e le terze dosi.

In totale, rileva il monitoraggio Gimbe, sono state inoculate oltre 1,9 milioni di dosi, con una media giornaliera di 306.445. Le terze dosi sono in crescita del 52,5% rispetto alla settimana precedente, le prime del 34,5%.

Al primo dicembre erano state somministrate 6.543.004 terze dosi, con un tasso nazionale di copertura del 31,8% ma con nette differenze regionali: dal 21,6% del Friuli-Venezia Giulia al 44,5% del Molise.

Dopo due settimane di stabilizzazione sui 127mila nuovi vaccinati, il numero di prime dosi è salito a 168.377. Ma sono ancora 6,8 milioni gli italiani senza alcuna copertura, e preoccupano in particolare due fasce: i 2,57 milioni di over 50 ad elevato rischio ospedalizzazione e gli 1,16 milioni di 12.19enni che “influiscono negativamente sulla sicurezza nelle scuole”.

CONTAGI – I nuovi casi tra il 24 e il 30 novembre sono invece cresciuti del 25,1% rispetto alla settimana precedente. Aumenta anche la pressione sugli ospedali, +13,7% di ricoveri in area medica e +22% in terapia intensiva. Quanto ai decessi, 498 in 7 giorni, si registra un +14%.

"Da sei settimane consecutive - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – continuano ad aumentare i nuovi casi settimanali con una media giornaliera più che quintuplicata: da 2.456 il 15 ottobre a 12.345 il 30 novembre".

Nel dettaglio dal 24 al 30 novembre, i nuovi casi di infezione sono stati 86.412 rispetto a 69.060 della settimana precedente, i decessi 498 rispetto a 437, le persone in isolamento domiciliare 188.360 rispetto a 149.353, i ricoveri con sintomi 5.227 rispetto a 4.597, e le terapie intensive 683 rispetto a 560.

In tutte le Regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi di Covid-19: dal 3,2% di Abruzzo e Umbria al 39% delle Marche. In 32 Province si registrano oltre 150 casi per 100.000 abitanti.

L’elenco: Trieste (635), Bolzano (552), Gorizia (496), Rimini (362), Treviso (342), Forlì-Cesena (321), Padova (321), Venezia (300), Vicenza (298), Aosta (286), Pordenone (252), Ravenna (245), Ascoli Piceno (234), Imperia (233), Udine (219), Bologna (213), Rovigo (213), Belluno (209), Pesaro e Urbino (203), Fermo (200), Ferrara (192), Trento (188), Verona (184), Viterbo (177), Varese (176), Verbano-Cusio-Ossola (164), Cremona (164), Roma (161), Genova (160), Monza e Brianza (157), Ancona (155) e Como (151).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata