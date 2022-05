Dramma a Macerata: una bambina di 4 anni è precipitata, per circostanze in fase di accertamento, dal terzo piano di un palazzo in via Dante Alighieri e ora si trova ricoverata in condizioni gravissime in ospedale.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la piccola verso le 16 sarebbe caduta sul marciapiede sottostante da una finestra posta a una decina di metri d’altezza, mentre si trovava in casa con padre e madre, di origine indiana.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 e la bimba è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Ora si trova in rianimazione, in prognosi riservata.

Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile di Macerata. Gli inquirenti vogliono accertare se si sia trattato di una caduta accidentale oppure provocata.

Da quanto si apprende, oltre alla bimba precipitata, i sanitari hanno soccorso anche la madre della bambina, trovata in casa con ferite ai polsi: la donna è stata trasportata in ospedale a Macerata.

