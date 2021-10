"Non ci sono mai stati tanti soldi per la scuola”.

Parola del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che fa riferimento ai fondi previsti dal Pnrr.

Soldi che saranno utilizzati per mettere in sicurezza gli edifici, realizzare più “laboratori e aule in grado di adattarsi a diverse esigenze” e per “permettere ai ragazzi di tutto il Paese di avere le stesse opportunità per combattere la dispersione".

E ci saranno anche più asili nidi.

Si parla di 17,59 miliardi da spendere in 5 anni: “Verranno utilizzati partendo dagli spazi – precisa il ministro -, nuove scuole e riqualificazione di quelle esistenti. Le faranno i comuni e le province con il supporto di Cassa depositi e prestiti e Agenzia per la coesione. Abbiamo l’occasione di superare il concetto di aule, corridoi lunghissimi e porte chiuse per puntare su laboratori, palestre e mense”.

I primi bandi, per 5 miliardi, partiranno a novembre.

(Unioneonline/L)

