È morto Gianluca Maffeis, il giovane ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito dal fratello minore. I due sabato scorso erano in una discoteca di Seriate (Bergamo) quando Gianluca, 31 anni, avrebbe avuto un litigio con un avventore. Lorenzo, 26 anni, era intervenuto per fermarlo e lo aveva convinto a tornare a casa, a Mozzo.

Nella loro abitazione hanno continuato a litigare, Lorenzo ha raccontato agli inquirenti che il fratello maggiore lo ha picchiato mettendogli anche le mani al collo. A quel punto si è difeso ma Gianluca sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio. Il 26enne ha tentato di rianimarlo in attesa dei soccorsi, poi la corsa in ospedale. Il giovane non si è mai ripreso.

Ora il fratello è ai domiciliari con l’accusa di omicidio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata