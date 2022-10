Un uomo si è barricato in casa con il figlioletto di 4 anni portato via dall’incontro in una casa protetta sotto gli occhi degli assistenti sociali.

Succede a Roncadelle, in provincia di Brescia.

L'uomo – che avrebbe precedenti per violenza domestica – è rinchiuso nell’appartamento con il bimbo dalla sera di mercoledì.

Sul posto sono arrivati in forze i carabinieri, che hanno avviato una trattativa.

