Doveva pagare l’affitto ed è andato dalla proprietaria di casa ma, una volta entrato nell’appartamento, l’ha baciata contro ogni sua volontà.

La vicenda arriva da Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, dove il 40enne è stato denunciato per violenza sessuale e violenza privata.

La vittima è una 70enne che in quel momento era da sola nell’abitazione e dopo gli abbracci e i baci che ha tentato in ogni modo di respingere è riuscita a far andar via l’uomo. Lui però non si è dato per vinto e nei giorni successivi le ha inviato diversi messaggi ritenuti molesti tanto da spingerla ai rivolgersi ai carabinieri. Ieri la conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia inviata al 40enne.

