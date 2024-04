Annullato l'ergastolo per Pasquale Concas, il magazziniere di Osilo, 54 anni, che era stato condannato al carcere a vita per l'omicidio dell'avvocata Elena Morandi, trovata morta nel 2017 a Modena nella propria abitazione dopo un incendio; la donna aveva 56 anni.

Secondo la Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza di secondo grado, il processo è da rifare e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'Appello di Bologna per un nuovo giudizio.

A riportare la notizia è il Resto del Carlino di Modena.

Concas è già in carcere per l'omicidio della prostituta Arietta Mata, 24 anni, uccisa a Gaggio di Castelfranco a inizio 2018. Nel 1994 aveva ucciso un'altra donna, a Olbia. Le indagini di tutti e tre i delitti hanno indicato nella rapina il movente.

A presentare ricorso contro la condanna all'ergastolo era stato l'avvocato difensore, Alessandro Betti: «Esprimo soddisfazione per il fatto che venga verificato ciò che è realmente accaduto, in particolare l'ipotesi alternativa di una tragica fatalità. La sentenza di appello non si è confrontata con l'ipotesi alternativa che non sia stato un omicidio intenzionale, ma che la morte sia legata a cause accidentali. Inoltre a mio avviso - conclude Betti - non c'è compatibilità tra le scottature rinvenute e la dinamica descritta».

