Trasportavano chili di droga dalla Spagna in Italia in doppifondi ricavati nelle autovetture. Ma lo stratagemma è stato infine scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha fatto scattare le manette per tre persone. Si tratta di un 40enne e di un 45enne della Repubblica dominicana e di una donna colombiana di 36 anni, moglie di uno dei due arrestati.

L'operazione è stata avviata a Catania, dove militari delle Fiamme gialle hanno scoperto l'esistenza di un presunto traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti dalla Spagna e destinate al Nord Italia e alla Sicilia.

A Torino, proprio nel doppiofondo di un van guidato dal 40enne, proveniente da Madrid, sono stati trovati 13 chilogrammi di cocaina.

Poi è stato bloccato anche il 45enne, che aveva un altro chilogrammo di cocaina.

I militari hanno poi condotto un’ispezione in Sicilia, nella casa dove viveva la 36enne colombiana. E, anche in questo caso nel doppiofondo di un'autovettura parcheggiata nel garage, sono saltati fuori altri 53 kg di hashish.

I tre arrestati dovranno rispondere di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata