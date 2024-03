Dopo l’attentato alla sala concerti Crocus di Mosca, rivendicato dall’Isis, il ministero degli Interni italiano adotta misure di prevenzione contro le minacce terroristiche.

È stato infatti disposto dal Viminale un ulteriore innalzamento del livello di sicurezza su una serie di luoghi sensibili.

Particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine sarà dedicata a luoghi di preghiera, in particolare sinagoghe, e poi ad altri luoghi considerati come obiettivi dei gruppi terroristici di matrice islamista e non solo, come le ambasciate e i principali hub dei trasporti come le stazioni ferroviarie e gli aeroporti.

Si terrà lunedì mattina, inoltre, una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata proprio a una analisi della situazione dopo l'attentato terroristico nella capitale russa.

