Ancora maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e che porterà nelle prossime ore piogge e temporali in Sardegna, sul nord ovest e sulla Toscana.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Il Dipartimento ha valutato una allerta arancione su alcuni settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna.

La provincia della Spezia e diversi comuni della Liguria hanno decretato la chiusura delle scuole. Il decreto spezzino è stato firmato dal presidente della provincia Pierluigi Peracchini, «per ridurre il rischio agli studenti durante l'allerta».

Nel Savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame lancia un appello «a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine». «Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, - dichiara il sindaco - il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata». Anche qui le scuole domani resteranno chiuse.

Le piogge forti nel pomeriggio di domani colpiranno anche la Sardegna. Al momento, il ciclone è infatti previsto in rinforzo sul Mar Tirreno settentrionale. Da venerdì un carico di pioggia diffuso e abbondante, che proseguirà sino a domenica. Temperature in calo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata