Da quando ha compiuto 14 anni - ed è quindi diventata punibile per la legge italiana - a oggi che di anni ne ha 25 è stata arrestata 25 volte, sempre per furti in appartamento commessi in tutta Italia, da Milano a Firenze, da Brindisi a Oristano.

La ragazza, di etnia rom, è finita di nuovo in carcere dopo che sabato i carabinieri l’hanno bloccata mentre assieme a due complici di 20 e 21 anni tentava di forzare la porta di un appartamento in un condominio in zona San Siro, a Milano.

Gli approfondimenti sull'identità della 25enne hanno permesso ai Carabinieri di scoprire che era anche destinataria di un provvedimento definitivo di carcerazione per 7 anni e 6 mesi emesso dal Tribunale di Pavia.

La donna, nonostante la giovane età, ha alle spalle una lunga serie di reati, tutti furti in appartamento, per cui è stata arrestata, fornendo alle forze dell'ordine sempre diverse generalità.

La prima volta a Piacenza, poi una lunghissima serie di furti da sud a nord (Brindisi, Firenze, Pescara, Grosseto, Rimini, Venezia, Trieste, Pavia Milano).

Isola compresa, a Oristano fu arrestata nel 2013 mentre cercava di derubare l’appartamento di un parroco.

La donna, ora in carcere a San Vittore, ha richiesto di essere sottoposta ali arresti domiciliari presso il proprio campo nomadi, per poter provvedere all'allattamento del figlio neonato. Per quanto riguarda le due complici, una è finita a San Vittore mentre per la seconda sono stati disposti i domiciliari.

(Unioneonline/L)

