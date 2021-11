C’è anche un 21enne sardo tra le persone denunciate per le violenze al corteo no Green pass di ieri a Milano.

La denuncia per il giovane è scattata per il porto di un coltellino e per danneggiamento aggravato, visto che ha imbrattato un veicolo della Polizia.

Due sorelle di 47 e 54 anni sono state denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

Altri due 23enni gemelli sono ritenuti responsabili dell'aggressione al cronista di Fanpage in piazza Fontana, denunciati anche per il porto di un coltello e resistenza a pubblico ufficiale l'uno e per violenza privata l'altro.

Ancora: un 29enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e accensione pericolosa (di un fumogeno); un 39enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata nei confronti di un giornalista; un 49enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione a disobbedire alle leggi; tre uomini, infine - un 24enne bergamasco, un 26enne e un 34enne lecchesi - per manifestazione non preavvisata, istigazione a disobbedire alle leggi, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Oltre 100 invece le persone identificate.

Contro i manifestanti numerose le proteste degli automobilisti rimasti bloccati nel traffico, ma anche insulti dai balconi e dalle finestre di casa e in un caso una secchiata d’acqua.

