Individuati i due corpi senza vita degli alpinisti dispersi domenica 22 dicembre sul Gran Sasso.

In quota, da questa mattina, stanno operando squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con il supporto aereo di un'eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Le vittime sono Cristian Gualdi, 48 anni, e Luca Perazzini, 42, entrambi di Sant'Arcangelo di Romagna.

Si procede ora con le operazioni di recupero delle due salme.

«A nome della città di Rimini e di tutta la Provincia, mi stringo al dolore delle famiglie e degli amici di Cristian Gualdi e Luca Perazzini e di tutta la comunità di Santarcangelo che in questi giorni si è stretta in un abbraccio e non ha mai smesso di sperare», ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholaad. Le bandiere del Municipio di Santarcangelo di Romagna sono a mezz'asta e questa sera il Consiglio comunale osserverà un momento di raccoglimento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata