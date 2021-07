Agguato nella notte a San Severo, in provincia di Foggia.

Mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria dall'Italia agli Europei, un 32enne con precedenti, Matteo Anastasio, era in sella ad uno scooter con il nipote, un bambino di 10 anni.

Improvvisamente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato affiancato da due persone in moto e con il casco integrale che hanno sparato almeno 4/5 colpi di pistola.

L’uomo è morto subito dopo il ricovero in ospedale, mentre il bambino si è ferito cadendo dallo scooter. Nel 2017 venne ucciso il fratello della vittima, Giuseppe.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata