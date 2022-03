Sparatoria a Nettuno, comune alle porte di Roma. Un uomo e il figlio di 16 anni sono stati raggiunti dai colpi d’arma da fuoco esplosi da una o più persone attualmente ricercate.

Gravissime le condizioni del ragazzo, colpito alla testa e al torace ed elitrasportato al Gemelli.

Sull’episodio indaga la Polizia. In base ad una prima ricostruzione alcuni sconosciuti poco dopo le 12 hanno bussato alla porta dell’uomo, un pregiudicato, in un appartamento in via Greccio. Ad aprire la porta è stato il figlio 16enne, subito raggiunto dai colpi d’arma da fuoco, poi i killer hanno trovato e colpito il padre, un 46enne pugliese ai domiciliari per estorsione.

Nei giorni scorsi proprio a Nettuno c'è' stata una operazione della Dda di Roma che ha portato ad una serie di arresti ai danni di appartenenti ad organizzazioni di stampo 'ndranghetista.

