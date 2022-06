“Adesso è libero”: queste le parole pronunciate dalla babysitter fermata ieri per il tentato omicidio di un bimbo di un anno a Soliera, nel Modenese.

Lo avrebbe buttato giù dal secondo piano di proposito, il piccolo è ora ricoverato in condizioni stabili ma critiche all’ospedale Maggiore di Bologna.

La frase della donna, 32 anni incensurata, è stata riferita da alcuni vicini che ieri mattina l’hanno vista immobile, davanti alla finestra, mentre il piccolo si trovava sul selciato sottostante.

La babysitter è stata interrogata dagli inquirenti ma non è stata in grado di ricostruire i fatti: “La mia assistita si trova in uno stato confusionale, non si rende conto di quello che è successo ed è stato impossibile fornire una ricostruzione fattuale di quanto successo”, ha spiegato il suo avvocato, Francesca Neri.

Tra gli elementi che incastrano la 32enne non solo le testimonianze dei vicini, anche quella di una donna delle pulizie che, almeno in parte, ha visto la donna mentre faceva cadere di proposito il bambino dalla finestra. Non è chiaro se la testimone fosse all’interno dell’appartamento, su un altro piano o nel cortile sotto la villetta a schiera, quel che è certo è che le sue parole sono uno degli elementi a carico della babysitter arrestata.

(Unioneonline/L)

