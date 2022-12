Un cittadino di origini marocchine è stato gravemente ferito alla gola con una coltellata ieri sera a Milano, nel corso dei festeggiamenti in Corso Buenos Aires per la vittoria della sua Nazionale contro il Portogallo.

L'aggressore, in base alle prime informazioni, sarebbe un uomo dell'est Europa che poi è scappato. Il nordafricano è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico: è stato intubato in seguito a una emorragia alla carotide.

A quanto si apprende era intervenuto per sedare una lite tra un gruppo di almeno cinque giovani marocchini apparentemente sorta per futili motivi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata