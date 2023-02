Ha accoltellato la madre in casa, poi ha aggredito il compagno della donna che si era recato in commissariato per denunciare l'accaduto; qui è intervenuto un poliziotto, che è stato a sua volta ferito con un coltello, un collega ha sparato un colpo alla gamba dell'aggressore che è morto in ospedale.

È quanto accaduto ieri sera a Napoli, dove un 29enne, già noto alle forze dell’ordine, è deceduto al Vecchio Pellegrini.

Il fatto è avvenuto dopo le 22, quando i poliziotti sono intervenuti in un appartamento in via Pietro Colletta per una lite in famiglia. Il giovane aveva colpito la madre con un'arma da taglio nel corso di un'aggressione.

Il compagno di quest'ultima si è recato al Commissariato Vicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola per denunciare l'accaduto, ma è stato raggiunto dal 29enne che nell'atrio ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello. A quel punto è intervenuto un poliziotto che ha provato a disarmarlo, ma è stato a sua volta raggiunto alla gamba destra sventando un ulteriore colpo alla gola, tentato dal 29enne. Un secondo poliziotto è intervenuto e ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ferito a morte l’aggressore.

La donna è stata portata all'ospedale Cardarelli in codice verde, mentre il compagno in codice giallo al Vecchio Pellegrini. Il 29enne, trasportato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, è deceduto nella notte.

