Lui in ospedale ferito con una coltellata all'addome e operato d'urgenza. Lei denunciata a piede libero e con numerosi lividi sul corpo.

È l'epilogo di una lite tra fidanzati avvenuta nella notte in un appartamento a Brescia. La donna, interrogata dal pm di turno Carlo Pappalardo, ha dichiarato di essersi difesa da un tentativo di strangolamento del compagno, che più volte l'aveva picchiata. Il ferito è ricoverato in terapia intensiva, mentre la fidanzata è stata denunciata a piede libero per lesioni gravi ed aggravate dall'uso di arma ovvero un coltello da cucina.

Quando sono intervenute le forze dell'ordine la donna presentava lividì alle gambe ed alle braccia.

In attesa di sentire la versione del ferito, la Procura ipotizza la legittima difesa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata