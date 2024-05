Un uomo di 53 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato dalla compagna 39enne.

È successo a Paola, in Calabria, al culmine di una lite.

L’uomo è stato colpito all'addome, al collo e alle braccia e, dopo l’intervento del personale medico, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato operato e dove si trova adesso in terapia intensiva e con prognosi riservata.

Subito dopo l'accoltellamento, la donna, di nazionalità brasiliana, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

