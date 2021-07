Avrebbe dovuto essere un centro di assistenza e recupero. In realtà all’interno avvenivano episodi degni di un lager: violenze sessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazione abusiva di farmaci.

La scoperta choc è stata fatta dai carabinieri in una struttura socioassistenziale per disabili psichici di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

Cinque le persone colpite da ordinanze cautelari: si tratta dei titolari e dei dipendenti della struttura, che è finita sotto sequestro.

Uno è finito in carcere, due ai domiciliari e due sono stati interdetti dalla professione per un anno: sono indagati, a vario titolo, per violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiere.

