La nuova Ichnusa arriva nella Capitale e fa impazzire i romani. Lunghe file fuori dai locali in un giorno infrasettimanale per assaggiare la nuova birra prodotta ad Assemini, Ichnusa Ambra Limpida.

Fino a poche settimane era disponibile solo in Sardegna, finalmente è sbarcata nel continente e migliaia di romani si sono dati appuntamento per assaggiarla.

Cosa che conferma l’amore dei cittadini della Capitale per la birra (consumo pro capite di circa 35 litri l’anno) e in particolare per quella con l’inconfondibile logo dei Quattro Mori. Anche in passato, quando per bere un’Ichnusa bisognava andare in Sardegna, Roma rappresentava un’eccezione. La birra si trovava in alcuni negozi e locali della Capitale e del litorale laziale per via della vicinanza con il porto di Civitavecchia.

Lo stesso percorso che sta compiendo Ichnusa Ambra Limpida: da dicembre distribuita in Sardegna, ora i fusti stanno arrivando anche in altre Regioni.

«Ichnusa Ambra Limpida è il risultato del lavoro di tutte le persone del Birrificio di Assemini che da oltre un anno si sono dedicate a questa nuova birra», racconta il direttore del birrificio Matteo Borocci. «Le prime reazioni sono state estremamente positive, ci auguriamo che quest’estate venga apprezzata sempre di più».

La nuova Ichnusa è una lager filtrata con un grado alcolico del 5%, è dorata con sfumature ambrate. Alla selezione di cereali e luppoli il birrificio di Assemini ha aggiunto un tocco di riso coltivato nell’Oristanese.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata