«Rubo per mangiare». Questo è quello che un 45enne sardo ha detto ai poliziotti che lo hanno arrestato a Modena, colto in flagrante mentre portava a termine l’ennesimo furto a bordo delle auto parcheggiate. Gli inquirenti gli attribuiscono decine di episodi avvenuti in città, andati in scena con lo stesso copione: vetri in frantumi e razzie negli abitacoli.

Al processo per direttissima ha ripetuto in aula che le sue azioni sono dettate solo dalla necessità di racimolare qualche spicciolo per comprare del cibo e di essere in una situazione di disagio psicologico in seguito alla morte di suo padre, dalla quale non si è mai ripreso. Messo di fronte alle accuse, si è preso la responsabilità solo di pochi casi. Qualche giorno fa era stato sorpreso in un casolare con vari oggetti: tutti provento di furto.

Per l’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

