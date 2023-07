Danni alla 500 e 16mila euro di multa. È questo il bilancio della “follia social” di un 16enne che, approfittando dell’assenza della madre per qualche giorno, ha prima usato il veicolo di famiglia nel giardino di casa per poi sfrecciare nelle strade della provincia di Monza.

Il tutto in compagnia di un gruppo di amici e di loro smarphone, con i quali hanno ripreso la corsa (illegale) da postare su TikTok. Da lì è nata una “caccia ai like” per vedere quale filmato diventasse più virale. La storia è iniziata quando, nei giorni scorsi, i carabinieri di Giussano hanno ricevuto una chiamata per il possibile furto di una fiat 500 nera. Poco dopo però è arrivata la telefonata dal nonno del ragazzino, che aveva trovato il mezzo parcheggiato e aperto davanti al cimitero.

Una volta sul posto i militari hanno trovato nonno e nipote insieme e, viste le incongruenze nel racconto del ragazzo, hanno approfondito. Si è scoperto che il 16enne stava usando la macchina senza patente con gli amici per filmarsi alla guida fra Giussano e i comuni confinanti di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza. L'automobile ha riportato danni ingenti alla carrozzeria. Oltre alla multa, al veicolo è stato applicato il fermo amministrativo.

