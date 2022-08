Giornata di relativa tregua, in Sardegna, sul fronte degli incendi. Oggi sono stati 11 sul territorio regionale e in un caso il Corpo forestale ha utilizzato i mezzi aerei oltre alle squadre a terra. Il rogo è quello che si è sviluppato a Bolotana, in località “Sedda e Rughes”, dove le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana e della Stazione del Corpo Forestale di Macomer. Sul posto l’elicottero del CFVA, il Super Puma altri due Canadair.

Presenti inoltre il Gruppo analisi utilizzo del fuoco di Nuoro, le squadre di Forestas, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, più due squadre di volontari.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari.

