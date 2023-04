Tre persone, residenti in Trexenta, denunciate per aver messo in vendita on line esemplari di Testudo hermanni e Testudo marginata, tartarughe terrestri tutelate dalla normativa internazionale CITES.

La scoperta è stata fatta dal Corpo Forestale di Cagliari, con gli agenti che, trovato l’annuncio sul web, hanno finto di voler acquistare gli esemplari, risalendo così al venditore e alle altre due persone coinvolte nell’illecito.

Ai tre è stata inflitta un’ammenda di 15mila euro per detenzione e commercializzazione illecita di specie animale protetta.

Le tartarughe – 8 esemplari – sono state invece sequestrate e consegnate al Centro Recupero Fauna selvatica dell'Agenzia Forestas di Monastir, che valuterà lo stato di salute prima della reintroduzione in natura.

«A causa della pratica di addomesticare le specie selvatiche – spiega una nota della Forestale -, le tartarughe terrestri allo stato selvatico attualmente sono rare, con grave danno per gli ecosistemi e la biodiversità, tanto che è stato necessario introdurre norme tutela, sia nazionali che internazionali, per contrastare anche la relativa commercializzazione».

Il Corpo Forestale «raccomanda di evitare di prelevare le tartarughe dal loro ambiente naturale per preservare la biodiversità degli ecosistemi e per evitare di incorrere in pesanti sanzioni».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata