“Sono stata raggirata da un acquirente on line e dal mio bancomat sono spariti 3.000 euro”.

Una donna di Gonnesa, 72 anni, nei giorni scorsi ha presentato denuncia contro ignoti al commissariato della Polizia di Iglesias. L’odissea è cominciata il 24 settembre, quando la donna pubblica un annuncio di vendita su un famoso sito per vendite e acquisti online.

"Avendone acquistati di nuovi, volevamo vendere due contenitori per vino - racconta - siamo stati subito contattati da un uomo. Si dice interessato all’acquisto e ci mettiamo d’accordo sul prezzo. Per incassare il pagamento, mi dice, devo recarmi ad un bancomat e seguire le indicazioni che lui mi avrebbe dato per telefono”.

Prima tappa allo sportello della Posta, la donna digita seguendo le indicazioni dell’acquirente, poi lui le chiede di spostarsi in un bancomat a Carbonia per perfezionare l'operazione: ma in nessun caso l'incasso va a buon fine. La signora è assalita dai dubbi, si precipita a bloccare la carta. Purtroppo però è troppo tardi: il lunedì successivo scopre in banca una serie di movimenti, con un saldo pari a zero.

"Sono stata raggirata, 2998 euro si sono volatilizzati. Non avrei mai dovuto fare quelle operazioni, né fornire il pin - dice ora la signora - ho presentato denuncia alla Polizia, fornendo il numero di telefono dell’uomo, l’accento non era sardo. Spero che riescano a rintracciarlo. Racconto questa storia perché sia di monito ad altre persone: bisogna essere molto prudenti e per nessun motivo rivelare il proprio pin”.

