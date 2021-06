Gli è risultato fatale un infarto mentre si trovava alla guida della sua Alfa 159 in compagnia della figlia. Un 60enne di Carloforte, è morto alle porte di Villamassargia mentre percorreva l'ultimo tratto della provinciale 69 che conduce all'abitato.

L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato intorno alle 19.45. Malgrado i soccorsi, immediati, non c'è stato niente da fare: i funzionari del 118 della della Mike 70 di Iglesias e dell'Avad di Domusnovas non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Secondo le ricostruzioni, dopo il malore l'auto dell'uomo ha continuato la propria corsa per pochi metri fino ad adagiarsi in una cunetta a bordo strada e infilarsi tra alcuni alberi di eucaliptus. Strazianti le urla della figlia 40enne, soccorsa dal personale di un'ambulanza per il forte stato di shock. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Iglesias e i carabinieri di Villamassargia.

Il traffico ha subito deviazioni e rallentamenti nelle arterie in entrata ed uscita da Villamassargia.

