Al centro dell’incrocio una voragine, poco più avanti dieci metri quadrati di asfalto completamente rialzato dalle radici dei pini, e fra la voragine e la “collina” compare pure un cedimento che continua a sprofondare. Con incidenti quasi quotidiani.

La situazione si protrae da mesi, se non da anni, ma nonostante il Comune di Carbonia abbia iniziato a sistemare alcune strade nulla cambia all’incrocio fra via Satta, Liguria e Logudoro, arteria trafficatissima. Uno scenario di estrema pericolosità denunciato anche dalla Commissione consiliare Lavori pubblici per due motivi molto semplici: la voragine nel cuore dell’incrocio rappresenta un rischio incalcolabile per i motociclisti (soprattutto di notte), idem il rigonfiamento voluminoso (con punte di 20 centimetri) e il cedimento pochi più avanti.

I conducenti di autoveicoli (compresi autisti di ambulanze e pullman di linea) o motoveicoli fanno lo slalom fra gli ostacoli invadendo regolarmente l’opposta corsia di marcia.

