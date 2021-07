La vertenza sullo stadio comunale di Carbonia approda in Commissione garanzia e controllo che, con un intervento congiunto sia dei componenti di maggioranza e che di opposizione, chiede alla Giunta di "trovare in fretta soluzioni che vadano oltre i tecnicismi". Considerazione avanzata dal presidente Massimo Usai, Michele Stivaletta, Nino Spanu, Federico Fantinel (tutti liste civiche e del Pd) e Manolo Cossu, maggioranza M5S.

Giorni fa la situazione è precipitata e mancano pochi giorni ai termini dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, ma sta bloccando tutto una questione burocratica (fidejussioni) legata a un contenzioso fra Carbonia calcio e amministrazione per debiti che il club si dice pronto a pagare. Da mesi il club è estromesso dall'impianto.

"L'eccessivo irrigidimento delle posizioni - scrivono i commissari al sindaco - rischia di far perdere un patrimonio calcistico della città e del territorio: in attesa, ma che avvenga in fretta, di definire la questione si dia lo stadio al club in maniera provvisoria".

© Riproduzione riservata