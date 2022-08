Grande paura ieri sera per otto diportisti stranieri nel Canale di S. Pietro, dove una barca a vela con difficoltà di manovra era alla deriva, vicino agli scogli, nei pressi del tratto di mare antistante Porto Sciusciau nel Comune di Sant'Antioco.

L'allerta è scattata alle 18:30. La Guardia Costiera di Carloforte con la motovedetta CP869 ha soccorso in mare gli otto francesi che si trovavano a bordo di un'imbarcazione di circa 12 metri, col motore in avaria e senza più le vele, stracciate a causa delle forti raffiche di vento insistenti nella zona.

La barca a vela è stata scortata in sicurezza al porto di Carloforte per le verifiche e gli accertamenti.

"Ancora una volta, una situazione di pericolo, fortunatamente sventata e presumibilmente generata dalla non approfondita conoscenza della tratta di navigazione e da una mancata preventiva informazione da parte del conduttore dell'unità sulle vigenti ordinanze e divieti locali - spiega in una nota la Capitaneria - .Si ricorda che, prima di intraprendere qualsiasi tipo di navigazione in mare, è necessario consultare i bollettini meteo della zona di interesse e le eventuali ordinanze locali e che, sul tutto il territorio nazionale, è attivo il numero per le emergenze in mare 1530, oppure è possibile consultare il sito istituzionale della Guardia Costiera dal quale è reperire i numeri telefonici dei singoli i Comandi territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera".

(Unioneonline/v.l.)

