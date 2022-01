È caduta a pezzi una vecchia casa nel quartiere di Serbariu e per la messa in sicurezza sono dovuti intervenire vigili del fuoco e Comune di Carbonia. Il cedimento totale, iniziato tempo fa e completato di recente, è avvenuto nel tratto di via Sauro prossimo alla chiesa. Sono venuti giù i mattoni di fango e paglia che costituivano le pareti principali del vecchio alloggio sorto forse due secoli fa.

Per evitare possibili danni alle persone e alle cose, sono state apposte transenne che delimitano il transito, anche per garantire la sicurezza della circolazione stradale in quel punto frequente per chi proviene dal basso Sulcis. Non è la prima volta che Comune, vigili del fuoco e in taluni casi anche Azienda sanitaria locale sono costretti a intervenire a Serbariu per le condizioni fatiscenti di vecchi stabili prossimi al crollo o in situazioni igieniche intollerabili.

