I vigili del fuoco di Carbonia sono intervenuti questa mattina per un uomo caduto nel canale di Porto Pino, la nota località balneare di Sant'Anna Arresi. Si tratterrebbe di un diportista di circa 60 anni finito nelle acque non lontane dal molo per cause ancora da determinare.

Le sue condizioni di salute non paiono preoccupanti ma per precauzione è stato visitato anche dal personale di un'ambulanza. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'accaduto: non è da escludere che l'uomo abbia perso l'equilibrio mentre si trovava troppo vicino al margine del canale che costeggia la prima spiaggia, ma i militari stanno eseguendo anche altri accertamenti.

