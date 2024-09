È stato trovato privo di vita, in una zona impervia, il corpo dell’escursionista irlandese di 39 anni che risultava disperso dallo scorso 6 settembre. Si erano perse le sue tracce mentre percorreva il cammino minerario di Santa Barbara fra Masua e Cala Domestica.

A permettere l’individuazione è stato il fiuto di uno dei cani dell’unità cinofila dei vigili del fuoco, che da giorni coordinavano le operazioni di ricerca, effettuate anche con droni e elicottero.

Le fasi di recupero sono in capo al funzionario di guardia, in coordinamento con le altre forze in campo, come il Soccorso Alpino e i volontari.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata