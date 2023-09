Non c’era traccia di contratto di assunzione. Sono tre i lavoratori in nero scoperti all’opera in un’azienda agricola di Santadi durante un controllo effettuato dai carabinieri del paese, supportati da quelli di Narcao e Teulada, con la collaborazione dei colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari.

La titolare della società non ha saputo fornire, né poteva perché inesistente, la documentazione che attestasse il regolare rapporto di lavoro.

Così i militari hanno compilato il verbale con sanzioni per un ammontare complessivo di 10.800 euro.

I carabinieri fanno sapere che il ricorso al lavoro nero in agricoltura, in Sardegna, è ancora piuttosto diffuso.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata