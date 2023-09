Comunità in lutto a Tratalias per la scomparsa della nonnina del paese.

Con Peppina Serventi di 102 anni se ne va un pezzo di storia del paese. Nata a Perdaxius, ma trasferita a Tratalias in tenera età, dove ha vissuto a casa di una zia, si è sposata con Antioco Lai da cui ha avuto 6 figli, 11 nipoti, 6 pronipoti, dedicando la sua vita alla famiglia e alla chiesa: è sempre stata presente e quindi ben voluta da tutti.

Grande cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale del paese, con il sindaco Emanuele Pes: «È stata la mia prima centenaria da quando sono sindaco, è stata sempre ben voluta da tutti. Abbiamo deciso, per una questione di sensibilità e rispetto verso le famiglie, di sospendere tutte le manifestazioni civili in programma». Per questa sera è stata rinviata la serata danzante.

I funerali sono previsti domani 14 settembre, alle ore 16.30, nella chiesa parrocchiale del paese nuovo.

© Riproduzione riservata