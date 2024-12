Il Comune ha pubblicato la graduatoria delle famiglie che potranno beneficiare del contributo economico per pagare il tributo sul servizio della nettezza urbana. Si tratta di poco più di 800 famiglie che riceveranno un sostegno per sostenere la tassa in misura crescente rispetto alle proprie condizioni finanziarie.

Il fondo ammonta a 200.000 euro, ma non si esclude che per il prossimo anno il Comune trovi tra le pieghe di bilancio la possibilità di integrarlo. Le domande approvate sono state circa 1.600 è per oltre la metà esiste la copertura finanziaria. È pubblica la graduatoria degli idonei con possibilità di ricevere il beneficio.

La graduatoria è stata pubblicata in base al numero di protocollo.

© Riproduzione riservata