Ha messo in vendita un motore fuoribordo trovato in spiaggia e utilizzato da chi entra irregolarmente nel nostro Paese.

A scoprire e denunciare un uomo residente a San Giovanni Suergiu i finanzieri della Sezione Operativa Navale di Sant’Antioco nell’ambito delle attività di polizia mirate al contrasto dei traffici illeciti e alla repressione dei reati contro il patrimonio.

L’annuncio di vendita, 700 euro, era stato messo sui social e ha subito insospettito i militari: il propulsore era della stessa tipologia utilizzata dai migranti clandestini nelle tante traversate in mare verso le coste meridionali della Sardegna.

Identificato il soggetto, per i finanzieri non è stato difficile avere la conferma di quanto intuito. Lui stesso ha raccontato come si era procurato il propulsore: lo ha visto abbandonato sulla spiaggia di Porto Pino e, pur riconoscendo l’uso che ne era stato fatto, ha tentato di guadagnarci qualcosa senza denunciare il rinvenimento alle Autorità competenti.

Al termine dell’attività d’indagine i finanzieri hanno proceduto al sequestro del motore e a denunciare l’uomo per il reato di ricettazione, che prevede la reclusione da 2 a 8 anni e una multa da 516 a 10.329 euro.

