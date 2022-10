Un tetto a prova di pioggia per il cineteatro di Bacu Abis e per la biblioteca, grazie all’opera di manutenzione eseguita dall’azienda Somica.

L'edificio della storica frazione mineraria sorta prima ancora di Carbonia versava infatti in condizioni critiche, e anche i dintorni della piazza sono caratterizzati dalla presenza di rifiuti e erbacce incontrollate. Ma la condizione del cineteatro è migliorata: “Si tratta di un intervento programmato con il servizio di Global service a canone – ha spiegato l’assessore alle Manutenzioni, Piero Porcu – ciò significa che non vi è stato alcun costo aggiuntivo da parte dell’amministrazione”.

Nei giorni scorsi, caratterizzati da forti temporali, è stata convalidata con esito positivo l’efficacia dell’intervento, a seguito del quale non si dovrebbero più verificare infiltrazioni di acque piovane. “Sempre nell’ambito della manutenzione ordinaria – ha spiegato Porcu – ci sarà anche un’operazione successiva che, in questo caso, interesserà i controsoffitti interni del teatro per i quali è prevista la sostituzione dei pannelli che erano stati danneggiati dall’acqua”.

Nei prossimi giorni si provvederà inoltre alle verifiche relative all’impianto antincendio.

