Due fratelli di 33 e 27 anni sono stati arrestati a Carbonia per spaccio di droga.

E’ successo al termine di un’attività di indagine della Polizia di Iglesias. Gli investigatori sono intervenuti nell’abitazione dei due – uno già noto alle forze dell’ordine – nella frazione di Bacu Abis.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli agenti. Nella casa dei fratelli sono stati trovati sette grammi di eroina, suddivisa in 12 piccoli involucri, otto flaconi di metadone, un bilancino, materiale per il confezionamento, oltre a un coltello a serramanico intriso di droga e 75 euro in contanti di piccolo taglio ritenuti essere provento dello spaccio.

I due sono stati arrestati e posti ai domiciliari.

