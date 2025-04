Nuovo tavolo di confronto sulla vertenza Sider Alloys al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Fine ultimo dell’incontro: verificare le condizioni di realizzabilità del piano industriale e finanziario e le sue conseguenze occupazionali.

Lo comunica il Mimit, specificando che all’incontro, presieduto dal ministro Adolfo Urso e dalla sottosegretaria di Stato con delega alle crisi d’impresa Fausta Bergamotto, erano presenti i rappresentanti dell’azienda, di Invitalia, della Regione Sardegna, delle organizzazioni sindacali e un pool di istituti di credito.

«Il rilancio di Sider Alloys è importante per la produzione nazionale di alluminio, anche a fronte delle mutate condizioni geopolitiche, e certamente per il polo produttivo e occupazionale del Sulcis e dell'intera Sardegna. Per questo motivo, insieme all’azienda e a Invitalia, esamineremo tutte le possibili azioni da intraprendere, con l’obiettivo di restituire al sito la piena capacità produttiva», ha dichiarato il ministro Urso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata