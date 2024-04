Scontro tra due auto a Carbonia, una si ribalta, gli occupanti liberati dai vigili del fuoco. L'incidente è successo intorno alle 13 nell'incrocio in cui via Marche si incontra con via Cagliari e via XVIII Dicembre.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto i due occupanti della MG ZX, mentre l'autista e il passeggero della Mini Countryman sono usciti dall'abitacolo sulle loro gambe.

I due autisti sono stati trasportati entrambi all'ospedale Sirai di Carbonia su due distinte ambulanze per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

