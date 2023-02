Incidente stradale questo pomeriggio nell'arteria di collegamento tra la periferia di Sant'Antioco e il centro cittadino.

Due auto si sono scontrate frontalmente in una curva all'incrocio tra via Borsellino e via San Paolo. Feriti i due conducenti, le loro condizioni di salute non sono gravi. Sono stati trasportati in ambulanza al Pronto soccorso dell'Ospedale Sirai di Carbonia dai volontari della misericordia di San Giovanni Suergiu e dai loro colleghi della Solky Soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti della compagnia barracellare.

