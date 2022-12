Scontro frontale in via Liguria a Carbonia.

Una Fiat Doblò e una Peugeot sono entrate in collisione forse per via della velocità e forse anche per la condotta negligente di uno dei due conducenti.

Per fortuna l'impatto non è stato particolarmente violento ma per eseguire i rilievi e gli accertamenti, nonché per prestare i soccorsi, la strada (una delle vie principali della città) è rimasta chiusa per quasi un'ora. Sul posto sono accorsi i vigili urbani di Carbonia.

Ma il disagio nonché la rabbia dei residenti è evidente perché via Liguria continua ad essere una strada in cui spesso gli automobilisti mantengono velocità del tutto inadeguate a un centro urbano. E si torna a sollecitare l'intervento del Comune.

