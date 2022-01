Ricerche ancora senza esito per le squadre che stanno cercando di rintracciare l’uomo di 52 anni scomparso a Fluminimaggiore.

I soccorritori hanno battuto la zona di Monte Argentu e l’area accanto alla Statale 126, nel tratto che dall’abitato di Fluminimaggiore arriva fino al villaggio di Sant’Angelo.

In azione anche un drone e un elicottero. Ma, come detto, l’uomo non è ancora stato ritrovato, nonostante alcune segnalazioni di avvistamento.

Sul posto erano presenti circa 25 tecnici delle stazioni di Iglesias, Medio Campidano, Cagliari e Sassari, i Carabinieri di Fluminimaggiore, il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i volontari della Protezione Civile di Fluminimaggiore, Arbus e di Soccorso Iglesias, ai quali si sono aggiunti numerosi amici e volontari del paese che si sono uniti alle ricerche.

Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore.

